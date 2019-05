Napoli, Zielinski fa autocritica: «Potevo fare più gol, migliorerò»

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto oggi Piotr Zielinski. «Speriamo di chiudere bene questa stagione con le due partite importanti che restano. Credo sia un stato anno positivo, sicuramente potevamo fare anche meglio perché non abbiamo raggiunto alcun trofeo, ma in questo gruppo c’è qualità ed esperienza, spero saremo più forti tra un anno».



Poi il polacco fa autocritica. «Potevo fare qualcosa in più in zona gol e assist, ma sono soddisfatto e so che il prossimo anno darò ancora di più», ha continuato. «Abbiamo una rosa ampia e di qualità, Ancelotti deciderà chi confermare, ma credo resteremo in tanti perché siamo forti e miglioreremo ancora. L’allenatore ci conosce, ha vissuto un anno pieno con noi, spero che la prossima stagione sia piena di soddisfazione»

