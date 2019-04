Tutta la delusione di Zielinski: «Brutta sconfitta, l'Arsenal non c'entra»

Ci ha provato a rimettere in piedi il match con un super gol, ma il Napoli ha tradito al Castellani. «Nel secondo tempo non siamo entrati con la testa giusta, era difficile perchè l'Empoli si è difeso bene. Colpa della testa all'Arsenal? No, sicuramente no, ci è mancata concentrazione, ma a noi non può succedere perchè siamo una grande squadra», il pensiero di Piotr Zielinski a Radio Kiss Kiss.



«A tratti abbiamo fatto vedere buone cose ma non basta, non possiamo perdere come stasera» ha detto il polacco. «Ho vissuto anni bellissimi qui ad Empoli, c'è grande affetto e rispetto e per questo non ho esultato. Peccato per la sconfitta, ma complimenti a loro». Ora le cose si complicano in vista di Londra? «Secondo me no», ha risposto Zielinski. «A Roma abbiamo dimostrato che la squadra sta bene. Sono mancate un paio di cose, ma da domani lavoreremo duro per essere pronti».





