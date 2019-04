Napoli, Zielinski va al mare e Mertens lo punge sui social

Non c'era a Roma perché una squalifica gli ha evitato la trasferta dell'Olimpico, così Piotr Zielinski ha approfittato della domenica di sole e liberta per godersi il mare che tanto ama. Insieme a lui la compagna Laura, prossima sposa in estate, ed una foto classica per ogni coppia davanti ad un panorama incantevole.



Il centrocampista polacco ha condiviso la foto dai suoi account social proprio nel post partita di Roma-Napoli e non poteva mancare lo sfottò di Dries Mertens. «Tranquillo Zielo, ci pensiamo noi» ha scherzato il belga con un sorriso tra i commenti. «Ci avete pensato proprio bene campione, non ne avevo nessun dubbio» la risposta del polacco visto il 4-1 esterno.



