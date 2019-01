Napoli, per Zielinski relax in montagna con Laura e Mia

Ventiquattro ore o poco più di sosta lontano dal campo, l'occasione giusta per godersi la vittoria sulla Lazio e ricaricare le pile prima di tornare ad allenarsi. Nella testa dei calciatori azzurri, da oggi, ci sarà la doppia sfida al Milan tra campionato e Coppa Italia, ma il lunedi di pausa concesso da Ancelotti alla squadra ha permesso a diversi azzurri di godersi nuovo relax in famiglia.



Giornata diversa per Piotr Zielinski: il polacco, che ha giocato per intero la gara contro i biancocelesti, si è spostato in montagna, a Rivisoldoli, per godersi qualche ore la neve più congeniale a casa sua. Con Piotr e la compagna Laura anche l'ospite speciale Mia, il cane che da sempre accompagna i due giovani a Napoli.





