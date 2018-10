Napoli, Zielinski esce allo scoperto: «Sì al rinnovo, ma la clausola è alta»

«Rinnovo di contratto? Il club chiede una clausola forse un po' troppo alta, ma credo che alla fine andremo d'accordo». Così Piotr Zielinski ha parlato del suo futuro al Napoli. Il centrocampista polacco, intercettato da telecamere e microfoni di Polsat Sport, ha commentato le notizie che lo vorrebbero vicino al rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis visti anche i tanti interessi dei top club europei per lui.



«Le trattative sono ancora in corso, vedremo come finirà» ha detto il centrocampista azzurro che è diventato un punto fisso anche per il nuovo Napoli di Ancelotti. Il Napoli vorrebbe già da qualche mese convincere Piotr alla firma, visto che l’ex Udinese ed Empoli ha il contratto in scadenza nel 2021. Acquistato proprio dai friulani due estati fa, il club azzurro vorrebbe inserire nel nuovo contratto un adeguamento di ingaggio ed una clausola da circa 100 milioni di euro per blindarlo sempre più alla causa napoletana fino alla prossima scadenza del 2023.

