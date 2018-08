Napoli, vicino il rinnovo di Zielinski: contratto al 2023 e clausola super

Tra i migliori in campo nella gara con la Lazio, Piotr Zielinski si candida ad essere protagonista anche della sfida di stasera contro il Milan e dell’intera stagione napoletana. L’arrivo di Fabián nel suo ruolo e lo spostamento di Hamsik nella posizione di regista hanno responsabilizzato il polacco che, con due anni in più di esperienza in azzurro, è pronto a prendersi la scena. Gli occhi delle big d’Europa, però, sono su di lui già da un po’.



Nella passata stagione fu l’Arsenal ad avvicinarsi pericolosamente al centrocampista napoletano, i Gunners avrebbero volentieri soffiato il calciatore ad Ancelotti, ma per De Laurentiis e il neo allenatore azzurro Piotr resta uno degli incedibili. L’arrivo di Emery a Londra cambiò le carte in tavola e il pericolo è passato. Il mercato appena chiuso non l’ha visto protagonista, ma ora anche la società sa di dover anticipare le mosse di eventuali acquirenti. Con Ancelotti pronto a valorizzare al massimo il polacco, il club azzurro vuole blindare Zielinski e il rinnovo, già annunciato negli scorsi mesi, sarà essere concretizzato nei prossimi giorni, magari anche approfittando della sosta dei campionati per le nazionali.



Il contratto del centrocampista napoletano si allungherà dal 2021 al 2023 con, ovviamente, un innalzamento dell’ingaggio che supererà i 2,5 milioni di euro all’anno e potrebbe scavalcare quota 3 milioni con i bonus promessi dalla società. Fattore importante, però, sarà anche la clausola rescissoria valida solo per i club stranieri: il Napoli ha deciso di alzare l’attuale valutazione (circa 65 milioni di euro ndr) per fissarla a circa 100 milioni.

