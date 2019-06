Napoli, Zielinski sposa la sua Laura: alle nozze anche Milik e Rog

Giorno di festa per Piotr Zielinski, il centrocampista del Napoli che ha sposato sabato la bella compagna Laura Slowiak. Le nozze erano state decise da mesi e proprio sabato, in Polonia, i due giovanissimi hanno detto sì coronando il loro sogno d’amore. Tanti gli invitati da Napoli per il matrimonio del calciatore azzurro, tra questi anche Marko Rog, compagno di squadra in azzurro.







«Vogliamo ringraziare le nostre famiglie per questi giorni, per l'organizzazione e la realizzazione dei nostri sogni», ha scritto il centrocampista napoletano su Instagram. «Il nostro giorno più bello», ha aggiunto la stessa Laura sui social. «Vogliamo ringraziare tutti per l'atmosfera fiabesca delle nostre nozze, sono stati mesi intensi di preparazione».



