Zielinski, la vetrina mondiale del tuttocampista di Ancelotti

di Roberto Ventre

L'asso nella manica di Ancelotti sarà Zielinski. Perfetto il polacco per il suo tipo di calcio, può giocare senza problemi con qualsiasi modulo e ricoprire tutti i ruoli. Uno degli azzurri sui quali ha posto il veto: lo vuole per il suo Napoli e lo considera un intoccabile. Certo, c'è sempre una clausola di 65 milioni e c'è un Mondiale di mezzo che potrebbe accrescere il numero dei suoi estimatori ma in questo momento Piotr è tra i punti fermi della squadra della prossima stagione e finora nessuno si è fatto avanti.



In questi primi due anni di Napoli è riuscito a ritagliarsi spazi importanti partendo però molto spesso dalla panchina perché nel centrocampo a tre di Sarri il titolare era Hamsik. E ora con lo slovacco in bilico visto il pressing sempre più forte dalla Cina nella prossima stagione il polacco potrà essere più che mai determinante. Zielinski ha segnato nell'ultima amichevole pareggiata 2-2 dalla Polonia contro il Cile: suo il gol del momentaneo raddoppio dopo il vantaggio iniziale di Lewandowski. Il ct Nowalka lo sta schierando titolare nel 4-2-3-1 da trequartista alle spalle dell'attaccante del Bayern Monaco, al momento il posto è suo nell'undici polacco atteso all'esordio ai Mondiali in Russia contro il Senegal nel derby azzurro contro Koulibaly.



Il modulo della Polonia è lo stesso scelto da Ancelotti nel Bayern Monaco e che potrebbe essere riproposto a Napoli (insime al 4-3-2-1), in alternativa al 4-3-3 di Sarri. La forza di Zielinski sta proprio nella sua capacità di sapersi adattare a più sistemi di gioco, un centrocampista duttile con buone qualità tecniche e di straordinaria forza fisica. Una mezzala moderna che sa trasformarsi in attaccante e colpire con il tiro da fuori o con la sua capacità d'inserimento alle spalle dei difensori. Insomma, un punto fermo per Ancelotti nel suo nuovo Napoli: l'allenatore azzurro lo conosce già bene ma avrà modo di seguirlo nelle sue esibizioni in Russia con la Polonia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO