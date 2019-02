Live Napoli-Zurigo 1-0 Verdi si sblocca: azzurri avanti

Al San Paolo il Napoli non vuole sprecare quanto fatto di buono nel match d'andata al ''Letzigrund'', con l'1-3 ottenuto in uno dei templi dell'atletica internazionale, nonché casa dello Zurigo. I partenopei hanno l'obiettivo di completare l'opera per accedere agli ottavi di finale di Europa League: basterebbe loro non perdere con gli elvetici con tre reti di scarto, oppure con due, ma da 2-4 in su.



Gli svizzari iniziano il match attaccando ma la prima vera occasione è di Insigne al 5': pallonetto fuori di poco. Gli elvetici però ci credono di più, Napoli attendista e lento. Una chance capita sui piedi di Verdi, ma l'ex Bologna si fa anticipare dal portiere. Al 24' è Insigne a divorare il gol del vantaggio da buona posizione. Mertens ci riprova al 37', la palla non vuole entrare. Entra però al 41' con Verdi che si sblocca su assist di Ounas: vantaggio azzurro. Termina così il primo tempo.Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens.A disposizione: Ospina, Malcuit, Luperto, Maksimovic, Allan, Callejon, Milik.Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli; Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schonbachler; Odey, Ceesay.A disposizione: Vanins, Maxso, Kharabadze, Krasniqi, Dixon, Zumberi, Kasai. Allenatore: Magnin

