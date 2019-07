Nasce il Napoli camaleonte: Ancelotti lavora su tre moduli

Roberto Ventre inviato DIMARO FOLGARIDA Un modulo fisso per la fase difensiva, il 4-4-2, tante opzioni diverse per la fase offensiva. Il Napoli di Ancelotti quando attaccherà potrà assumere varie sembianze: innanzitutto il 4-2-3-1 ma anche il 3-4-1-2, oppure il 3-4-3. Il tecnico ha gli interpreti giusti nel reparto avanzato per poter cambiare assetto a seconda dello schieramento avversario. Soluzioni offensive che verrebbero arricchite ulteriormente dall'arrivo di James Rodriguez, che può ricoprire tutti i ruoli in...

