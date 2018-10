È stato uno dei migliori in questo avvio di stagione, ecco perché il nome di Allan è arrivato fino alle stanze della Figc. Al centrocampista brasiliano del Napoli, non convocato dal Brasile nelle ultime stagioni nonostante prestazioni sempre in crescendo, ci ha così pensato la nazionale italiana. «Non lo so, è una notizia che ho letto solo dai giornali. In questo momento Allan non è disponibile per la convocazione, quindi è inutile parlarne».



Roberto Mancini non ammette l'interesse italiano ma nemmeno chiude le porte della sua nazionale al mediano di Ancelotti. Poi un pensieri all'altro calciatore del Napoli che invece dell'Italia è leader. «Insigne ha tanta qualità, se spreca energie in difesa poi in avanti fa più fatica. Giocando come attaccante posso sfruttarlo al meglio, ecco perché Ancelotti lo ha messo lì. Vicino all'area di rigore diventa molto pericoloso», ha ammesso il Ct ai microfoni di Sky Sport.



Il progetto della nazionale italia acontinuerà a passare dai piedi del napoletano. «Dei tre davanti è chiaro che quello che può fare più gol di tutti è proprio Insigne», ha ammesso Mancini. «Chiesa è ancora giovane, non sente ancora il gol. Bernardeschi può averlo ma fa un altro tipo di gioco, più tecnico e veloce. Se Belotti, Immobile, Balotelli, Zaza e altri giovani segnano noi siamo felici. Serve sempre un attaccante che segna».

© RIPRODUZIONE RISERVATA