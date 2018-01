di Delia Paciello

Un gol per iniziare al meglio il 2018: è la magra consolazione di Dries Mertens mentre la sua squadra dice addio alla Coppa Italia. Non basta il suo colpo di testa vincente contro la squadra di Gasperini per salvare il risultato: la sua entrata al 56esimo minuto del match in luogo di Callejon, adattato come suo sostituto in assenza di una prima punta vera, non cambia le sorti della competizione.



Ma resta una nota lieta: il folletto belga ritrova la rete che mancava da metà novembre, dalla sfida casalinga di Champions League contro lo Shakhtar. E rispunta l’arcobaleno, perché gli azzurri non hanno nessuna intenzione di mollare: si schiariscono sempre più gli obiettivi, e il campionato sembra confermarsi la priorità. Lì dove il Napoli dei titolarissimi guida ancora indiscusso la classifica. E anche lì l’attaccante dovrà sbloccarsi: si aspetta la rete anche in Serie A, che manca dallo scorso 29 ottobre nel match con l’Atalanta. Un’astinenza troppo lunga per il falso nove che ci aveva abituato a grandi cose nel nuovo ruolo scoperto da Sarri al centro del tridente offensivo.



«Non male affatto», scrive su Instagram il Ciro del Napoli commentando le immagini che lo vedono protagonista in maglia azzurra nel vecchio anno. E aggiunge: «Stanno arrivando cose speciali per il 2018». Il richiamo di un sogno, una promessa fatta a gran voce ai tifosi dopo il momento di appannamento che lo ha tenuto lontano dalla porta: dieci reti nelle prime 19 giornate sono poche per mister 28 gol (quanti realizzati nella scorsa stagione). E come ricorda sui social saluta il 2017 con numeri eccezionali: 52 i match giocati, 32 i gol complessivi e 20 assist. Ora torna a inaugurareil nuovo anno con tutta la sua grinta, e lo dimostra dai primi minuti in cui tocca il campo.



Nel primo match di ritorno del campionato, al San Paolo contro Hellas Verona, l’ex PSV ce la metterà tutta per continuare a vincere con la sua squadra: dopo Hamsik serve il ritorno al gol anche di Mertens in questo Napoli dei record che lascia le altre competizioni ma continua a far sfiorare il sogno a tanti tifosi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA