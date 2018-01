Dalla Francia: Machach lunedì già a Castel Volturno per allenarsi

di Delia Paciello

L’Epifania tutte le feste porta via, ma lascia dei doni in casa Napoli, o meglio nuovi arrivi. Lunedì Zinedine Machach sarà a Castelvolturno. È ormai fatta per il giocatore, pronto a firmare un contratto che lo legherà al club azzurro per quattro anni, quindi fino al 2022. La notizia arriva direttamente dalla Francia, lì dove l’ex Tolosa, oggi svincolato, è riuscito ad accaparrarsi tanti commenti positivi rispetto alle sue qualità tecniche, ma anche tante critiche per il comportamento che ha assunto all’interno del club francese, primo motivo del suo licenziamento. Secondo l’Equipe ora il giovane centrocampista non vede l’ora di approdare nella sua nuova casa per dar prova della maturità raggiunta negli ultimi tempi.



Resta comunque un punto interrogativo il ruolo che avrà nella nuova squadra. Secondo LesViolets infatti il giovane si allenerà per due settimane con Maurizio Sarri, che potrà così valutarlo da vicino, prima di decidere del suo futuro: è quasi certo che sia destinato ad andare in prestito in un altro club prima di approdare definitivamente in azzurro. Le possibili destinazioni momentanee potrebbero essere Chievo Verona, Benevento o Carpi.



Lo staff del Napoli ha comunque pensato valesse la pena assicurarsi a parametro zero il giovane talento, che ha impressionato gli addetti ai lavori con la sua tecnica e per l’intelligenza tattica nonostante la giovane età. Un investimento ponderato, senza tuttavia escludere che potrebbe diventare un giocatore importante per il Napoli del futuro se dimostrerà di voler mettere la testa a posto.

