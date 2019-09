I neoborbonici al Liverpool Fc: «Napoli violenta? Chiedete scusa»

Il Movimento Neoborbonico ha inviato al presidente e ai responsabili della comunicazione del Liverpool Footbal Club la seguente richiesta di scuse e rettifica. «Spettabile Liverpool Football Club, nel vostro comunicato sulla partita Napoli-Liverpool suggerite ai vostri supporter "che desiderano visitare le zone interne della città di Napoli di rimanere vigili ed essere consapevoli del fatto che potrebbero essere presi di mira per piccoli furti, rapine e aggressioni". Il vostro Club è famoso per la correttezza e la tolleranza ma il vostro comunicato è sbagliato ed offende l'intera città di Napoli. Nelle statistiche sui reati in Italia Napoli è al posto numero 23. Nel 2018 nella vostra contea del Merseyside, ad esempio, c'è stato un incremento annuo di reati compiuti con coltello pari al 35%, secondo le statistiche ufficiali (circa 1231 reati) ma noi Napoletani, in occasione della prossima partita Liverpool-Napoli, non scriveremo per i nostri supporter comunicati offensivi e quasi razzisti. Noi suggeriremo di visitare la bella Liverpool e di stare attenti come si deve stare attenti in tutte le metropoli del mondo.

In attesa di rettifiche e scuse, cortesi saluti»

