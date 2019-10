New York, il sindaco De Blasio festeggia con la maglia del Napoli

L'azzurro splende anche dall'altra parte del mondo. A vestire i colori della maglia del Napoli è direttamente Bill De Blasio, sindaco di New York e, chiaramente, originario della Campania, che non ha mai perso l'occasione per ricordare le sue origini tutte italiane.



Il primo cittadino della città più famosa al mondo, in occasione dell'apertura dei festeggiamenti per la settimana dedicata al Columbus Day in America, ha ricevuto in dono dai due napoletani Pasquale Cozzolino e Rosario Procino - proprietari di "Ribalta", tra i più noti locali italiani in città e cuore pulsante del tifo napoletano a New York - la nuova maglia azzurra con tanto di nome e numero. Regalo speciale anche per l'erede di famiglia, il figlio Dante. I due hanno indossato e posato con la maglia durante la serata di festa.







