Niente Nazionale, Luperto torna a Napoli per problemi fisici

I problemi fisici lo avevano tenuto ai box già nella gara di ieri contro il Sassuolo, ma Sebastiano Luperto voleva a tutti i costi rispondere alla chiamata di Gigi Di Biagio per l'Under 21. Una volta arrivato in ritiro a Bologna, dove la Nazionale si è riunita per preparare le sfide amichevoli contro Belgio e Tunisia, Luperto ha dovuto dare forfait a causa del persistere dei problemi legati agli infortuni riportati nei club di appartenenza. Insieme a lui ha lasciato il ritiro anche il napoletano Giuseppe Pezzella dell'Udinese.



Di Biagio ha quindi integrato le convocazioni, chiamando al loro posto Arturo Calabresi del Bologna.

