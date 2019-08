Notte da campioni in taverna con Milik e Mertens

di Anna Maria Boniello

L’Anema e Core di Capri la scorsa notte si è trasformata in un mini stadio.

Una notte di musica per i due super attaccanti del Napoli in ritiro… sull’isola insieme alle Jessica Ziolek, ovvero signora Milik, e Katrin Kerkhofs moglie di Mertens.



I due giocatori del Napoli incitati dal pubblico in sala hanno dato vita ad una performance canora insieme a Gianluigi Lembo, intonando sul palco delle hit tutte napoletane.Tavolo a centro pista per Milik che è stato omaggiato della bottiglia e dei tamburelli personalizzati con foto insieme alla moglie Jessica Ziolek. Serata romantica per la coppia con il sottofondo di Gianluigi Lembo e dell'Anema e Core band.A sorpresa l'arrivo di Martens in piena notte. Dries, detto Ciro, un habitué della taverna, accolto calorosamente dallo staff, ha subito preso il microfono ed ha intonato le sue canzoni del cuore , prima tra tutte, O' surdato 'nnammurato. Ha raggiunto Gianluigi sul palco per poi sfrenarsi tra canti balli e trenini fino alle prime ore del mattino in compagnia della moglie Katrin Kerkhofs e di cari amici.

