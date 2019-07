Novità a Dimaro: il Napoli si allena con il nuovo pallone della Serie A

Piccola novità quella spuntata sul campo di Cariato questa mattina, nel quarto giorno ufficiale di ritiro azzurro: la squadra di Carlo Ancelotti, che si è incontrata alle ore 10 in campo per il consueto appuntamento mattutino di allenamento, ha potuto svolgere la sgambata con i nuovi palloni Nike che verranno usati nel corso della prossima stagione.



Callejon e compagni hanno potuto così vedere per la prima volta la nuova sfera. La nuova versione del Nike Merlin accompagnerà la Serie A durante il prossimo anno e sarà un'evoluzione di quello già visto durante l'ultimo campionato. Il pallone - che non è ancora stato presentato ufficialmente dalla Lega Calcio - sarà presente anche in Premier League ed in Liga.

