Dopo l'allenamento mattutino svolto regolarmente a Castel Volturno, la seduta di allenamento del Napoli è stata interrotta per il violento nubifragio. La squadra ha proseguito, quindi, l'allenamento al coperto con esercitazioni in palestra. Domani riposo, la ripresa è fissata per mercoledì.

