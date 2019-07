«Tra stasera e domani sarò a Dimaro, lavoreremo per portare via Hysaj perché il suo tempo al Napoli credo sia finito». Mario Giuffredi atteso in Trentino, dove ritroverà la società azzurra che tra le fila ha altri due assistiti come Di Lorenzo e Mario Rui. «Mario resterà, conviene ad entrambi: il Napoli non troverà un terzino come lui, il calciatore non troverebbe una società così competitiva».



«Quanto vale Hysaj? Spetta al Napoli decidere, non voglio parlare di cifre» ha continuato Giuffredi a Radio Marte. «L'Atletico Madrid l'ha cercato, ne abbiamo parlato per un mese, ma poi l'offerta fatta al Napoli era troppo bassa e hanno virato su Trippier. Ci sono altre ipotesi in ballo. Mario accolto alla grande dai tifosi a Dimaro? Mi fa veramente piacere, si è sempre fatto voler bene dai napoletani».

© RIPRODUZIONE RISERVATA