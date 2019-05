Occhio, Napoli: il Real Madrid su Mendy, Hernandez in vendita

Si chiama Ferland Mendy, francese classe 1995, uno dei probabili obiettivi di mercato per la prossima estate napoletana. Un interesse che sembra complicarsi, però, visto che sul calciatore del Lione ci sarebbe già l'ombra lunga del Real Madrid. Secondo quanto riportato in Spagna dal quotidiano Marca, il terzino sinistro è uno dei prossimi obiettivi di Zidane che lo conosce e punterà su di lui per le prossime stagioni dei blancos.



Una mossa, quella di Mendy, che potrebbe però liberare un altro obiettivo di Giuntoli per l'estate. Theo Hernandez, di proprietà del Real, sarebbe a quel punto messo sul mercato. La dirigenza madrilena sa già che per Zidane non è un insostituibile e le richieste del Napoli potrebbero essere accontentate con la giusta offerta. Come riportano i quotidiani spagnoli, il prezzo di Hernandez si aggira oggi sui 30 milioni di euro, ma il club azzurro, complice l'influenza di Ancelotti, spera di poter abbassare le richieste dei blancos.

