Occhio Napoli, si ferma Fabián: la faringite mette ko lo spagnolo

Robert Moreno avrebbe voluto schierarlo titolare sabato contro la Norvegia, ma le condizioni di Fabián ruiz, al momento, non sembrano essere le migliori. Il centrocampista spagnolo si è fermato a causa di una faringite che non gli ha permesso di svolgere gli ultimi allenamenti con la nazionale spagnola ed è quindi in dubbio per il primo dei due match verso la qualificazione a Euro 2020. L'azzurro, punto fermo anche di Carlo Ancelotti, sarà rivalutato nelle prossime ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA