Ochoa, il portiere last minute: l'obiettivo è averlo per il Wolfsburg

L'obiettivo è avere Ochoa già a Wolfsburg, per l'ultima amichevole delle tournée europea. Anche per evitare un esordio direttamente in campionato, con la Lazio all'Olimpico. Già, per dirla alla Giulio Cesare, «il dado è tratto». La prova da tragedia greca di Karnezis ha convinto De Laurentiis a rompere gli indugi e chiudere l'operazione con lo Standard Liegi: sarà un prestito secco di un anno al costo di 500mila euro. Fissato il riscatto a 2,5 milioni, ma non è obbligatorio. Oggi è invece atteso a Villa Stuart Malcuit per le visite mediche: dopo andrà alla Filmauro per la firma.



MESSICO E NUVOLE

Le ultime nuvole sono state scacciate al 9' del primo tempo della gara con il Liverpool: quell'uscita a vuoto ha dato il colpo di grazia a Karnezis. La trattativa con Ochoa l'ha iniziata direttamente Ancelotti nel corso del Mondiale russo. Carlo ha fatto il commentatore per la tv messicana ed è rimasto assai colpito dalle doti di Ochoa. Gliene ha cominciato a parlato al termine della gara con la Corea del Sud ottenendo una risposta entusiasta: il ds Giuntoli ha poi fatto il resto, raggiungendo l'intesa sulla base di un ingaggio da 1,2 milioni di euro. C'era l'intoppo legato al contratto con una ditta di abbigliamento americana che è stata superato. Già oggi potrebbe arrivare l'annuncio, anche perché davvero il Napoli ha deciso di puntare su di lui come chioccia di Meret.



MALCUIT

Una operazione da circa 12 milioni e un contratto che legherà il franco-marocchino al club azzurro fino al 2023. Inutile attendere l'esito dello spareggio del Salisburgo, anche perché l'impressione è che Leiner, la prima scelta azzurra per la fascia, alla fine non si sarebbe mosso dal'Austria. Malcuit ha caratteristiche che piacciono ad Ancelotti legate al fatto che spinge molto sulla fascia e ha anche un buon cross. In Ligue-1 non ha mai brillato per la sua fase difensiva, ma con il tecnico di Reggiolo verrà educato anche a questo tipo di gioco.



ALTOLÀ CALLEJON

I tifosi continuano il loro tam tam sui social sognando l'approdo del top player. Ma nelle strategie estive del Napoli non ci sono operazioni in questa direzione. L'unico vero sforzo che De Laurentiis avrebbe fatto era per Federico Chiesa, ma la Fiorentina ha alzato un muro dinnanzi alle insistenze del patron azzurro. In avanti, il reparto viene considerato al completo. E tra gli sforzi fatti anche quello per trattenere Callejon, che ha avuto più di una lusinga (anzi le ha ancora) da parte del Milan. Il Napoli lo considera incedibile e contro il Liverpool, uno dei pochi a sfiorare la sufficienza, ha mostrato di essersi messo alle spalle l'idea rossonera che pure tanto gli piaceva.



BELOTTI E ZAZA

L'impressione è che 50 milioni potrebbero non bastare. Ma in ogni caso, il Napoli non ha aperto nessuna trattativa con il Torino. Certo, è un prospetto da Napoli ma ce ne sono tanti che gli azzurri monitorano con assiduità: come Rodrigo del Valencia. Ma nelle ultime ore intermediari hanno offerto agli azzurri Zaza rimediando una secca risposta negativa. La prova che il Napoli sul fronte offensivo non muove nulla. Gli ultimi giorni di mercato serviranno soprattutto a sfoltire un po' la rosa, perché ci sono da fare ancora alcune operazioni in uscita.



