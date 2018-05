I tifosi della Juve offendono Insigne Il Napoli: «È una vergogna»

di Delia Paciello

Un modo di festeggiare alquanto barbaro in casa della Juventus: durante la diretta social di Douglas Costa inquadrata per lungo tempo una bara azzurra dedicata a Lorenzo Insigne, quasi a caricare i suoi tifosi contro l’attaccante napoletano. «Siamo noi i campioni», sottolinea il giocatore della Juventus. Ma non si ferma a questo e pubblica altre immagini con scritte contro il Napoli e i napoletani: «Napoli m…a» su una maglietta messa bene in vista tra i post del brasiliano.



Tutto ciò non è passato inosservato ai tifosi azzurri e neanche alla società, che ha subito espresso dissenso e indignazione: «Un atteggiamento vergognoso e offensivo quello di alcuni calciatori della Juventus. Gesti gravi che offendono la dignità di un popolo e di un napoletano come Insigne. È inaccettabile», è il tweet sul profilo ufficiale della Ssc Napoli.



Un momento di festa trasformato in un’occasione per incentivare odio e atteggiamenti discriminatori contro un popolo, distruggendo i principi essenziali dello sport stesso, che dovrebbe invece insegnare il rispetto dell’avversario, disciplina e correttezza. Dopo gli episodi in campo che hanno fatto tanto discutere anche nell’ultima giornata di campionato, alcuni giocatori bianconeri scelgono di chiudere «in bellezza» la stagione. «Fino alla fine».

© RIPRODUZIONE RISERVATA