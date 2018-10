Ospina è super, il web impazzisce «Con lui abbiamo il nuovo Garella»

di Gennaro Arpaia

È partito in sordina, come tutta la difesa, ma alla fine lo scettro di migliore in campo se l'è preso lui. David Ospina, il colombiano arrivato all'ultimo respiro dello scorso campionato, è stato protagonista del match contro il Sassuolo del San Paolo. L'estremo difensore azzurro, arrivato a Napoli per sopperire alle mancanze di Meret, bloccato dall'infortunio, diventa sempre più leader della difesa e punto di riferimento anche per Ancelotti.



Quattro le parate importanti di questa sera: Djuricic, Berardi e Babacar si fermano tutti sui suoi guantoni o sui suoi piedi. In più di una occasione, infatti, il colombiano ex Arsenal si è fatto notare per gli interventi con le gambe, ricordando un portiere che dalle parti di Napoli conoscono bene: Claudio Garella, estremo difensore che in azzurro ha vinto anche uno scudetto.



Al fischio finale di Di Bello, i tifosi azzurri sono impazziti sui social. «Babacar a botta sicura ma Ospina c'è!! Per il portiere del Napoli è la 4a parata di piede alla Garella degli anni 80! Efficace ma sicuramente brutto da vedere...», «Ma Ospina ha fatto la scuola calcio da Garella?! Para sempre con i piedi!» o anche «Una cosa buona del non averla chiusa durante i primi venti minuti é averci permesso di capire che #Ospina in realtà é Garella senza la panza» i messaggi che circolano in rete e che premiano il portiere napoletano.

Una cosa buona del non averla chiusa durante i primi venti minuti é averci permesso di capire che #Ospina in realtà é Garella senza la panza #NapoliSassuolo — Antonio Amoruso (@cartesiante) 7 de octubre de 2018

