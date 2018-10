Orgoglio Napoli dopo Parigi: «Siamo una grande squadra»

«Ci siamo andati vicino. Avremmo meritato di più, ma lasciamo Parigi con orgoglio per il lavoro e per quanto fatto dalla squadra». Carlo Ancelotti ha parlato direttamente ai tifosi dai suoi account social, poche righe che spiegano alla perfezione il momento del Napoli. L'allenatore azzurro sa quanto sarebbe stato importante andar via dal Parco dei Principi con una vittoria, ma il 2-2 arrivato nel finale con Di Maria lascia ottime sensazioni in vista del ritorno.



«Un grande gruppo. Una grande squadra». Anche Lorenzo Insigne è felice e fa i complimenti al suo Napoli. L'azzurro è stato protagonista del match con l'incantevole gol che è valso il primo vantaggio, ma ha dovuto poi lasciare anzitempo il campo per una botta al costato. Insieme a lui, applaude anche il capitano Hamsik: «Orgoglioso di questa squadra» ha scritto sui social lo slovacco.Leader di una difesa che ha tenuto bene l'onda d'urto del super Paris Saint Germain è stato il solito Koulibaly. «Vittoria sfiorata! Ma possiamo essere orgogliosi: siamo un grande gruppo, una grande squadra» le parole del franco-senegalese sui social dopo aver limitato Cavani, Mbappé e Neymar. Insieme a lui, buona serata anche per Nikola Maksimovic: «Peccato per il pareggio alla fine, ma felici per la prestazione», ha scritto il serbo tornato titolare dopo la sfida contro il Liverpool. Tra i migliori in campo, come sempre, anche Allan: «Orgoglioso di fare parte di questo gruppo» ha scritto il brasiliano su Instagram.

© RIPRODUZIONE RISERVATA