Ospina, in Colombia svelano: «Problemi di salute per il padre»

L'annuncio di ieri pomeriggio aveva sorpreso tutti. «David Ospina ha ottenuto un permesso per ragioni familiari e per un periodo non sarà presente al Centro Tecnico», si legge dal sito ufficiale del Calcio Napoli, un comunicato imprevisto e che ha spiazzato tifosi ed addetti ai lavori in un momento particolare della stagione per il portiere colombiano.



In prestito dall'Arsenal, infatti, ad Ospina mancherebbero pochi minuti in campo con il Napoli per guadagnarsi il riscatto dal club azzurro e restare in città anche il prossimo anno. A svelare l'arcano, però, ci hanno pensato i media colombiani: secondo quanto riportato da Bolavip, infatti, ci sarebbero problemi di salute per Hernan Ospina, padre di David, per questo il portiere avrebbe subito chiesto alla società di poter fare ritorno in Sudamerica.





© RIPRODUZIONE RISERVATA