Ospina, De Nicola: «Aveva chiesto di giocare. Tac negativa, sta bene»

David Ospina sta bene. Il Napoli chiarisce subito le condizioni del portiere colombiano e rassicura sul brutto colpo subito durante Napoli-Udinese. «Non ha mai perso conoscenza né al primo impatto né dopo. Sarà sotto osservazione, verrà trasportato alla Clinica Pineta Grande anche per una questione di nostra comodità», ha detto il dottor Alfonso De Nicola.



Ai microfoni di Canale 21, il capo dello staff sanitario azzurro ha dichiarato. «Ha fatto subito una TAC dal responso negativo e altre analisi, tra cui quelle del sangue: il giocatore sta bene. Lui ha chiesto di non essere sostituito, stavamo aspettando la fine del primo tempo per suturare meglio il taglio al cuoio capelluto. Ha perso tanto sangue: forse proprio per questo ha avuto questo calo di pressione, credo anche per una questione di emotività».



Anche la società dal proprio profilo Twitter ha voluto rassicurare i tifosi. «Ospina ha avuto una crisi ipotensiva conseguente ad un trauma subito al 10’ PT con perdita di sangue, senza però aver perso coscienza. Ha fatto una tac dall’esito negativo e sarà trasferito a breve nella clinica Pineta Grande dove resterà in osservazione per le prossime 24 ore».





