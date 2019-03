Ospina, il messaggio di Jessica: «Grazie a Dio, siamo già a casa»

Una vistosa fasciatura alla testa, ma il sorriso che rassicura tutti. David Ospina ha già lasciato l'ospedale per far ritorno a casa, come assicura sua moglie Jessica dai social. «Voglio approfittare per ringraziare innanzitutto Dio per lo stato di salute di David, ho vissuto momenti di disperazione perché non potevo fare molto», ha scritto.



«David ora sta molto meglio, siamo già tornati a casa e siamo più tranquilli aspettando che tutto passi totalmente. Grazie per tutti i messaggi di sostegno che sono arrivati», ha rassicurato Lady Ospina, nella foto caricata su Instagram David abbraccia i due figli nel letto di casa. Lo spavento sembra essere passato.



