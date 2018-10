Ospina protagonista con la Colombia nella vittoria contro gli Stati Uniti

Nella notte italiana è stato portagonista anche David Ospina, il portiere del Napoli titolare nel match amichevole tra gli Stati Uniti e la Colombia dall'altra parte dell'oceano. I Cafeterós si sono aggiudicati la vittoria finale con un rotondo 4-2 sugli americani, un trionfo in rimonta che ha sottolineato qualche difficoltà di troppo per la difesa sudamericana.



«Abbiamo sbagliato qualcosa, ma siamo stati bravi a conservare la giusta pazienza e a continuare nel nostro lavoro», ha detto Ospina al termine dei novanta minuti. «Alla fine siamo riusciti a trovare i gol che valgono una vittoria meritata». Il colombiano, che nel finale ha anche indossato la fascia da capitano, sarà impegnato contro il Costa Rica il prossimo mercoledi prima di fare rientro a Napoli per prepararsi alla sfida contro l'Udinese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA