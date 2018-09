Napoli, Ospina pronto al riscatto: «Ancelotti mi ha dato fiducia»

di Delia Paciello

Un esordio non di certo brillante quello di David Ospina in Serie A: arrivato negli ultimi giorni di mercato dall’Arsenal, con la maglia del Napoli ha disputato due partite ufficiali subentrando a Karnezis e approfittando dell’infortunio di Meret, ma ha già incassato ben 5 gol. Nessuna parata finora e una media che non fa bene al suo curriculum; molti gli puntano il dito soprattutto per quel gol segnato da Bonaventura contro il Milan, per il resto solo ordinaria amministrazione e certamente nessun miracolo. Oggi però il portiere ha colto l’occasione per ringraziare Ancelotti per la fiducia: «Devo dire grazie al mister, avevo altre offerte per lasciare i Gunners, ma ho accettato con entusiasmo quella del Napoli anche per la fiducia di Ancelotti nei miei confronti. Mi piace l’Italia, spero di adattarmi a Napoli nel minor tempo possibile», ha dichiarato dal ritiro della sua nazionale.



Impegnato con la Colombia che incontrerà sabato 8 il Venezuela e mercoledì 12 l’Argentina, al rientro in maglia azzurra dovrà vedersela con la concorrenza di Meret, pronto a tornare in campo dopo la sosta. Eppure fra Champions League e campionato certamente Ospina indosserà ancora la maglia da titolare, e potrebbe difendere la porta azzurra anche nel prossimo match contro la Stella Rossa. Bisognerà sicuramente valutare anche le condizioni del compagno ex Udinese per decidere chi scenderà fra i pali nelle prossime gare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA