Ospina resta a Napoli: ​l'intesa con l'Arsenal è vicina

di Roberto Ventre

Ospina resta, il Napoli la decisione l'ha presa in maniera certa. Il colombiano farà parte ancora della squadra azzurra, sarà uno dei tre portieri con Meret e Karnezis: è in via di definizione l'intesa con l'Arsenal sull'importo da versare per la sua conferma a Napoli, dopo che non è scattato il rinnovo automatico a 25 presenze (si è fermato a quota 23) alla cifra già stabilità la scorsa estate di 3.5 milioni. Intesa che il club azzurro cercherà di chiudere a una cifra più bassa: ci sarà poi da sottoscrivere il contratto con il portiere relativo all'ingaggio.



Ospina ha dato un suo contributo importante soprattutto nella prima parte di stagione, nel periodo in cui era indisponibile Meret ed è stato il titolare in Champions League. Ha giocato meno nella seconda parte dell'anno quando l'ex numero uno della Spal è tornato disponibile e ha cominciato a giocare con maggiore continuità. Ospina è stato importante anche per il rendimento di Meret: tra i due si è stabilito un ottimo rapporto, l'esperienza del colombiano è stata importante anche per il compagno.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO