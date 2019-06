Ounas resta 90 minuti in panchina ma batte Koulibaly e va agli ottavi

Basta un gol di Belaili ad inizio ripresa e per l'Algeria di Adam Ounas si spalancano le porte degli Ottavi della Coppa d'Africa. Per la selezione algerina una vittoria importantissima nel testa a testa contro il Senegal di Kalidou Koulibaly e Keita Balde, tre punti che permettono ora di tenersi stretta la testa della classifica del gruppo C e pensare già al prossimo turno.



Ounas ha guardato tutta la gara dalla panchina mentre il suo compagno azzurro Koulibaly è stato in campo per novanta minuti. «Conosciamo il nostro valore e sappiamo di poter fare di più. Lo dimostreremo» ha detto il difensore azzurro al fischio finale della sconfitta. Senegal e Kenia sono ora appaiate in classifica a quota 3 punti ma, vista la miglior differenza reti, a Kalidou e compagni basterà comunque un pari nell'ultima partita proprio contro il Kenia per passare il turno come seconda.



Torna in campo anche il Brasile di Allan: i verdeoro si sono qualificati per la semifinale della Copa America battendo il Paraguay 4-3 dopo i rigori, visto lo 0-0 iniziale. La Seleçao si è presa la rivincita sui paraguaiani che l'avevano eliminata ai rigori nello stesso stadio nelle edizioni del 2011 e del 2015 e ha approfittato anche del centrocampista azzurro, in campo da titolare e sostituito nel finale di gara. Ora Allan e compagni aspettano il nome della sfidante per la semifinale del torneo: per loro, Venezuela o l'Argentina di Messi.

