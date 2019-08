Ounas-Nizza, l'Equipe annuncia l'accordo: al Napoli 2 milioni di euro

Dopo due anni di azzurro sembra essersi chiusa - almeno temporaneamente - l'esperienza di Adam Ounas al Napoli. L'esterno algerino, fresco vincitore della Coppa d'Africa con la sua nazionale, ha in canna l'accordo con il Nizza per cambiare aria la prossima stagione, sperando di ritrovare in Ligue 1 quella continuità mai avuta nel biennio napoletano.



Secondo quanto riportato da L'Equipe nelle ultime ore ci sarebbe ormai l'accordo tra il club transalpino e gli azzurri che vogliono lasciar andare Ounas avendo riempito la casella in attacco con l'arrivo di Hirving Lozano. Al momento l'affare sembra comprendere un prestito oneroso per il Nizza che pagherà al Napoli 2 milioni di euro per il prestito coprendo anche parte dello stipendio (circa 250mila euro).

