Ounas posa in ritiro con Bennacer Scatto con l'obiettivo degli azzurri

Si prepara alla Coppa d'Africa, vetrina importantissima per chi come Adam Ounas deve liberarsi dalle troppe panchine accumulate in campionato. L'attaccante del Napoli è stato convocato senza troppi problemi dall'Algeria e si giocherà le sue carte in nazionale in attesa che la sua posizione con il club azzurro venga definita in vista del prossimo anno.



Nel frattempo l'algerino si prepara alla grande competizione internazionale e posa con il connazionale Ismael Bennacer. Il centrocampista dell'Empoli ha grande mercato dopo l'ottima stagione disputata in Serie A e tra le pretendenti c'è proprio il Napoli di Giuntoli ed Ancelotti. I due saranno insieme in Coppa d'Africa e chissà che non possano ritrovarsi insieme anche il prossimo anno in azzurro.





