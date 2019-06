Ounas recupera e sfida Koulibaly: «Voglio batterlo in Coppa d'Africa»

«Mi sento bene, sono sempre motivato quando vesto la maglia della nazionale, abbiamo una Coppa importante da affrontare e ci prepareremo con serenità per fare il meglio possibile». Adam Ounas non si nasconde ai media algerini e parla del prossimo torneo internazionale che lo aspetta. «Problemi fisici? Nulla di serio, altrimenti non sarei qui. Ho avuto qualche problema a finire la stagione con il Napoli, ma ora è tutto passato, ho lavorato bene e sono pronto. Vincere la Coppa? Non dobbiamo fare solo i partecipanti, dobbiamo capire i messaggi che ci lancia l’allenatore ed essere all’altezza delle aspettative. Giochiamo un torneo importante».



Nello stesso girone anche il compagno di squadra in azzurro Kalidou Koulibaly. «La partita è già iniziata nello spogliatoio, ne abbiamo parlato tra di noi e spero di batterlo, anche se il Senegal ha un’ottima squadra», ha detto a Le Buteur. «C’è tanta pressione sulle nostre spalle, sentiamo i tifosi che ci credono e che ci spingono, lo abbiamo visto anche nelle ultime partite giocate. Cercheremo di mettere in campo tutto il meglio che abbiamo per ottenere il risultato migliore possibile e dare una gioia al nostro popolo».

