Algeria, Ounas scrive a Ghoulam: «Felice per te, ma qui ci manchi»

Impegnato con la nazionale algerina, Adam Ounas ha voluto mandare un lungo messaggio via social a Faouzi Ghoulam, altro algerino che ha rinunciato alla Coppa d'Africa per poter ritornare al meglio con il Napoli. «Un pensiero a Ghoulam, un fratello per me. Sono felice di vederti tornare ad alti livelli, so che è stato difficile e hai lavorato tanto negli ultimi mesi per tornare in campo. Ti guardo da lontano e sono contento di vederti alla grande in questi primi giorni di ritiro con il Napoli».



Poi un pensiero sull'algeria. «Ci manchi tanto in nazionale, so che per te non è facile non essere qui con noi, ma il tuo cuore è qui e il mio è con te. Viva l’Algeria e forza Napoli», ha detto Ounas.



