Ounas show incanta l'Algeria: «Adam è super, è il nostro Messi»

Iniezione di fiducia per Adam Ounas: l'algerino è stato ancora una volta protagonista dei suoi pur entrando nel finale nel match amichevole disputato ieri sera. Tante giocate decisive e la capacità di cambiare in corsa il ritmo della gara vinta contro la Tunisia dopo il suo ingresso, con il rigore decisivo di Bounedjah.



Tanti i tifosi algerini pazzi di Adam dopo le ultime due prestazioni: sui social si sono sprecati i complimenti per l'azzurro che torna a Napoli con il pieno di fiducia. «Sei fortissimo, hai cambiato la gara» o anche «Il miglior giocatore d'Algeria» e «Il nostro Messi» tra i commenti arrivati a suo indirizzo in rete.



Solo panchina, invece, per Kalidou Koulibaly: l'azzurro è rimasto a guardare nell'amichevole tra il suo Senegal e il Mali vinta per 2-1 dai Leoni di Teranga.

