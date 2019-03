Ounas show e pari con l'Algeria Perde Hysaj, panchina per Rui

Venerdi sera di gare internazionali per il Napoli che vedeva in campo tre elementi della rosa di Carlo Ancelotti per le partite delle nazionali. Attenzione tutta per Ounas e la sua Algeria, in un pari per 1-1 contro il Gambia che sa di occasione mancata per Adam e compagni. L'azzurro illumina e strappa applausi ma non riesce a colpire quando dovrebbe, alla fine risulterà tra i migliori del match nei 90 minuti giocati.



90 minuti in campo anche per Elseid Hysaj, ma l'Albania esce sconfitta 2-0 dal match contro la Turchia. Un brutto colpo per il terzino azzurro e compagni in una gara con vista europei del 2020. Solo panchina per Mario Rui: il portoghese non viene utilizzato e guarda da seduto la partita contro l'Ucraina, conclusasi 0-0.

