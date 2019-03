Palle recuperate, Koulibaly e Allan i migliori della Serie A

Il campionato si ferma per una settimana, per dare la possibilità alle nazionali di scndere in campo. Il momento giusto per guardare anche alle statistiche espresse dalla Serie a fino a questo punto: il Napoli eccelle nella classifica delle palle recuperate posizionando ben due calciatori azzurri ai primi posti del podio della speciale graduatoria.

Kalidou Koulibaly e Allan, infatti, condividono il primo posto con 119 palloni recuperati a testa, con tanto di complimenti della società dall'account Twitter ufficiale. I due napoletani anticipano di un soffio l'interista Brozovic, fermo a 118, mentre ai piedi del podio c'è il napoletano Criscito con 116. I due azzurri, spina dorsale della gestione Ancelotti, sono il simbolo dell'ottimo lavoro portato avanti fin qui dalla squadra napoletana, che sembra aver trovato un equilibrio certo anche in fase difensiva.

