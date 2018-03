Napoli, rumors da Torino: Luis Enrique al posto di Sarri

di Delia Paciello

Un nome a sorpresa per la panchina del Napoli: spunta quello di Luis Enrique. Infatti mentre a Napoli si insegue un sogno e si combatte per raggiungerlo, i tifosi sono afflitti dal dubbio: Sarri resterà in azzurro anche la prossima stagione? Tutto sommato è questo l’argomento del momento, forse un modo che ha trovato la piazza per stemperare la tensione intorno alle aspettative di fine maggio.



Le intenzioni di De Laurentiis sono chiare, cercherà di stringere il patto per il futuro cercando di andare incontro alle richieste del tecnico toscano. Ma in attesa della fumata bianca iniziano i sondaggi per l’eventuale successore in panchina, nel caso in cui l’accordo non arrivi. Pagando gli otto milioni della clausola al momento un club esterno potrebbe strappare l’allenatore al Napoli, e sono tante le società disposte ad aumentargli notevolmente l’ingaggio.



Così per evitare brutte sorprese la dirigenza napoletana tasta il terreno: le prime piste hanno portato a Giampaolo e a Simone Inzaghi. Nomi assolutamente validi, ma entrambi con un bagaglio di esperienze in campo internazionale un po’ scarno. È per questo che secondo Tuttosport il club azzurro starebbe pensando a Luis Enrique: potrebbe essere lui l’uomo del futuro che potrebbe far crescere la squadra anche sul terreno europeo dopo la grande consapevolezza acquisita nelle competizioni nazionali. Un’ipotesi che potrebbe garantire al Napoli quel tocco di internazionalità che ha saputo portare Benitez qualche anno fa. Ma quel che importa al momento è continuare il percorso di crescita della squadra, sperando che sia ancora Sarri a guidare il gruppo nell’impresa.

