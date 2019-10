di Pino Taormina

Era come una cantilena: Zoff, Ripari, Pogliana, Zurlini, Panzanato, Bianchi. È stata la migliore difesa della storia del Napoli. Campionato 1970-71 a sedici squadre, solo 17 gol subiti (più uno 0-2 a tavolino). Ieri all'età di 81 anni è morto Dino Panzanato, 262 presenze con la maglia del Napoli dove ha giocato dal 1964 al 1973. Un difensore centrale d'altri tempi, secondo una definizione di moda: ha vestito le maglie di Mestrina, L.R. Vicenza, Inter, Modena, Napoli e Latina, chiudendo la sua esperienza con il calcio anche con qualche esperienza da allenatore in Serie C prima al Casoria e poi nel Campania nella stagione 1985/86, in serie C1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO