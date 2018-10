Parco dei Principi, invasione azzurra: almeno 4mila napoletani

di Pino Taormina e Roberto Ventre

Inviati a Parigi



Duemila tifosi da Napoli. Ma almeno altre duemila trapiantati in Francia. Sarà massiccia la presenza dei fans azzurri al Parco dei Principi per la prima sfida dal 2001 a oggi del Pag contro una formazione italiana. Saranno massicci i controlli delle forze dell'ordine. Non tanto per gli scontri tra tifoserie perché non ci sono segnali particolari che fanno preoccupare (anche se prima di Psg-Stella Rossa nella zona dello stadio ci sono stati violenti scontri) quanto l'allarme terrorismo che qui a Parigi è sempre ai massimi livelli. Almeno 1500 agenti presidieranno la zona dello stadio con prefiltraggi e controlli anche personali. Negli stadi francesi gli steward hanno disposizione di allontanare tutti coloro che, per un motivo o un altro, possono essere causa di liti sugli spalti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA