Paredes, Erceg chiarisce «Non è un mio assistito»

Tomislav Erceg, agente di Marko Rog, è intervenuto nel corso di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli: «Ho espresso un parere su Paredes ma non sono il suo agente, mi dispiace sia emersa questa notizia errata. Rog? È un mio assistito, giovane e molto bravo, no ha avuto grandi occasioni ma era a Napoli, una squadra con grandi calciatori e non era semplice. Ha perso il Mondiale e me ne dispiace tanto, meritava di esserci. Non avrà problemi in futuro, perché è bravo e sa giocare bene. Futuro? Non so cosa accadrà, non dipende da me e al momento non sappiamo nulla. Kalinic? La stagione è andata male, ma vuole restare al Milan».

