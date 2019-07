Pépé-Napoli, affare al volo ma resta la distanza sull'ingaggio

di Pino Taormina

Inviato a Dimaro-Folgarida



Una partita a scacchi. Senza ancora uno scacco matto. Ma con il blitz di ieri pomeriggio in Val di Sole è entrata nel vivo l'operazione Pepé: i procuratori Samir Khiat e Michael N'Cho sono arrivati in elicottero per trattare il passaggio in azzurri. Il vertice nel quartier generale azzurro ha prodotto una fumata che non è ancora del tutto bianca ma che potrebbe divenirlo nelle prossime ore: perché l'incontro iniziato attorno alle 15,30 e terminato tre ore dopo, ha inizialmente segnato momenti di grande tensione per l'enorme richiesta iniziale dei due agenti. Tant'è che a un certo punto De Laurentiis era quasi pronto a lasciare il tavolo della trattativa.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO