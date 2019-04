«Per il Napoli ho rifiutato di lavorare all'Emirates: sarò nel settore ospiti»

di Bruno Majorano

Ha 53 anni, ma è come se tifasse per il Napoli da almeno 60. Rosario Dello Iacovo (manager musicale e laureto in lettere) vive oramai a Londra da circa tre anni dove studia business. Torna nella sua città natale solo in casi eccezionali. La pizza e il caffè riesce a trovarli quasi ovunque, e allora l'unica cosa che gli manca per davvero è la squadra del cuore. «Normalmente vedo le partite del Napoli in streaming a casa. Solo un paio di volte sono andato in qualche pub, ma ha portato sfiga. E siccome sono un po' scaramantico, ho smesso». Certo, quando il Napoli gioca in Inghilterra non se ne perde una. «L'anno scorso sono stato a Manchester nel settore dei tifosi inglesi, ma così non te la godi. A Liverpool, invece, avevo un esame lo stesso giorno della partita e non potevo perdere il semestre. Così ho regalato il biglietto ad un amico». Per un esame di informatica si è perso il ko decisivo degli azzurri. Ma in tema di sconfitte, ricorda quella in Champions del 2013 con l'Arsenal, motivo in più per non mancare giovedì sera.





