Perinetti raffredda la pista Perin: «Nessun contatto con il Napoli»

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Giorgio Perinetti, dirigente sportivo. «La vittoria di ieri ci prepara al meglio al finale di campionato e all’imminente derby, sempre molto sentito. Abbiamo conquistato 4 punti in 2 partite a Marassi e nonostante qualche assenza, chi ha giocato ha fatto molto bene. Lapadula è finalmente recuperato moralmente per cui i presupposti per finire il campionato al meglio ci sono tutti e si intravede un orizzonte limpido. Nonostante il ko contro il Real Madrid sia una mazzata, la Juve ha caratteristiche per riprendersi immediatamente. Detto questo, il Napoli non deve demoralizzarsi perchè nonostante avrebbe preferito avere la Juve impegnata in Champions, ci sono ancora tante partite da disputare. Perin? Non so quali siano le idee del Napoli. Noi vorremmo tenerlo perché è un ottimo portiere, ha personalità e rappresenta molto poi mi rendo conto che è difficile rinunciare alle lusinghe di certe squadre. Non ci sono stati contatti diretti col Napoli, poi non so se il club ha contatto l’agente di Perin. In ogni caso, mi farebbe piacere restasse in Italia perché può far bene anche nella nazionale italiana. È molto più forte di quello che pensavo e non sarebbe assolutamente un azzardo metterlo al posto di Reina, ma anzi una sicurezza».

