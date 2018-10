Il bomber Piatek gela il Napoli: «Adesso penso solo al Genoa»

Protagonista non solo in campo, dove con i suoi gol da record Piatek ha già rubato la scena della serie A. L'attaccante del Genoa è stato protagonista di un evento marketing della società rossoblù presso il Genoa Museum e Store, e non ha perso l'occasione per chiarire qualcosa in più sul suo futuro. «In questo momento sono concentrato sulla sfida contro la Juventus, sarà molto difficile perché affronteremo la migliore squadra d'Italia ma faremo tutto il possibile. Io amo questi tifosi, - il messaggio d’amore ai sostenitori rossoblù che intonano il suo nome - Quando ho una chance e stiamo giocando bene sono sempre pronto. Mi vogliono in tanti? Ora sono al Genoa e sono concentrato solo sul Genoa, anche perché abbiamo tante partite da giocare e siamo solo all’inizio della stagione, poi vedremo quello che sarà».

