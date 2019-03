Attento, Napoli: ora anche il Bayern vuole Koulibaly, proposta choc

di Pino Taormina

L'ultima telefonata, pochi giorni fa. Per De Laurentiis, nessuna sorpresa. Sa bene che il Bayern Monaco punta su Koulibaly per la prossima stagione. Ma sa anche, il presidente del Napoli, che il senegalese non pensa di andar via. L'appuntamento con il club bavarese è rinviato alla fine della stagione, ma i tedeschi torneranno all'assalto con una proposta choc di almeno 110 milioni di euro. Basteranno a far dire di sì a De Laurentiis? L'impressione è che la risposta sarà negativa. Nel senso che il Napoli considera intoccabile il difensore per la prossima estate. Né il giocatore, in questi giorni in Africa con gli amici napoletani Totò Sorbillo e Daniele Decibel Bellini, spinge per andare via.



PLUSVALENZA

Il Napoli avrà un tesoretto di almeno 160 milioni di euro per la prossima estate. I proventi della Champions e la plusvalenza per la cessione, assai probabile, di Allan. Perché il brasiliano ha una intesa con il Psg che, pur non volendo spendere i 100 milioni richiesti da De Laurentiis a gennaio, si spingerà almeno a 75 milioni. In estate, chiaro, il discorso cambia. Soldi che verranno utilizzati per far contento Ancelotti: Carlo spingerà per convincere Isco a valutare l'offerta serie A. Tutto dipende dalla valutazione del Real. Se Zidane conferma gli addii di Marcelo e Casemiro, il Napoli farà un tentativo. L'estate è lontana e tutto è possibile. Così come non va presa sotto gamba la testardaggine di Raiola di voler di nuovo parlare con De Laurentiis per Insigne. Mino sa che davanti a una offerta monstre, De Laurentiis non alzerebbe barricate. Lo stesso Insigne è assai sensibile al richiamo della Premier.



360 GRADI

Sì, Giuntoli è superattivo. Con Lozano, per prima cosa. Il messicano ha detto sì al Napoli da tempo, mentre il Psv prova a fare l'asta. Certo, se la valutazione supera i 50 milioni, il Napoli si defilerà. Come ha fatto con Barella: la stella del Cagliari è stata sondata a settembre - come ampiamente raccontato - ma per i sardi vale oltre i 60 milioni. A quelle vette De Laurentiis non si arrampica. Diverso il discorso per Tonali del Brescia: in questo caso, però, il club azzurro non è particolarmente contento. I nomi in agenda sono quelli già usciti: Lozano, certo, Lazzari, Fares, Bennacer. Ma anche Valentino Lazaro dell'Hertha Berlino che Giuntoli ha fatto visionare nelle ultime settimane.



RINNOVI

Zielinski firmerà. Tutto fatto, l'annuncio però slitta a giugno. Poi toccherà a Milik che il Napoli non pensa di dare via e quindi blinderà con il prolungamento fino al 2024. Ma non è finita: De Laurentiis farà contento Ancelotti e proporrà a Callejon un altro anno di contratto. Lo spagnolo ne preferisce almeno altri due e sulla durata Quilon, il suo avvocato, proverà a spuntarla. Difficile la permanenza di Mertens: il Napoli punta a qualche giovane di prospettiva anche se De Laurentiis è consapevole dell'importanza di Dries per lo spogliatoio azzurro.

