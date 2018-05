Ancelotti, il saluto di Pio e Amedeo: «A Napoli come mantieni la linea?»

Non c'è ancora l'ufficialità, ma Carlo Ancelotti può essere davvero ad un passo dal diventare allenatore del Napoli nella prossima stagione. E mentre il mondo calcistico italiano aspetta le evoluzioni della trattativa, ci pensano direttamente Pio e Amedeo ad accogliere l'allenatore emiliano in azzurro. Gli emigranti più famosi della Tv italiana, infatti, avevano incontrato Ancelotti durante la sua esperienza in Germania, quando allenava il Bayern Monaco.



«In bocca al lupo, mister Ancelotti», scrivono i due su Instagram. «Come ca*** la mantieni la linea a Napoli?» si chiedono i comici, aggiungendo tra gli hashtag dieta, pasta e patate, sfogliatelle e babà, rifacendosi al famoso gusto per la buona tavola dell'ex allenatore di Milan e Real Madrid.



